Finike Devlet Hastanesi'nde son teknoloji, 'sessiz MR' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finike Devlet Hastanesi'nde son teknoloji, 'sessiz MR' - Son Dakika

Finike Devlet Hastanesi'nde son teknoloji, 'sessiz MR'

6 saat önce

ANTALYA (İHA) –Finike Devlet Hastanesi'nde, 5 kat daha hızlı görüntüleme sunan ve sessiz çalışma özelliği olan MR cihazının kullanımına başlandı.

Finike Devlet Hastanesi'nde son teknoloji, 'sessiz MR', System.String[]

ANTALYA (İHA) – Finike Devlet Hastanesi'nde, 5 kat daha hızlı görüntüleme sunan ve sessiz çalışma özelliği olan MR cihazının kullanımına başlandı.


Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, hastaneye yeni alınan MR cihazının kullanılmaya başlandığını belirtti. Cihazdan 5 kat daha hızlı ve kaliteli görüntüleme yaptıklarını ifade eden Kurt, " Tüm uzuv (organ) görüntülenmesinin yanı sıra Batı Antalya'da tek olan "Meme Coil" uygulamasıyla kadın hastalarımız için meme kanseri teşhisi koymada yardımcı olan meme, diff, dinamik çekimler yapılmaktadır" dedi.


Cihazın en önemli özelliğinin, sessiz olması olduğunu kaydeden Kurt, "Yeni cihazımızın en önemli özelliklerinden bir diğeri de normal şartlar altında sesli çalışan MR cihazının çocuk hastalar için ultra sessiz beyin protokollerinin mevcut olmasıdır. Bu da çocuk hastalarımızı için korkmadan, sessiz ve sakin bir ortamda çekim yapılabilmesini sağlamaktadır. Yaşlı hastalarımız için hareketli MR masamız sayesinde hastalarımızın masaya inip çıkması kolaylaşırken, yatalak hastalarımız için özel olarak üretilmiş MR uyumlu sedyemiz mevcuttur" dedi. - ANTALYA

Devlet Hastanesi, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 2 bin 580 lira oldu
Beylikdüzü'nde koronavirüs şüphesiyle müşahade altına alınan kabin memuru taburcu edildi Seyir halindeki uçakta doğum yaptı... Doktor 'film gibiydi' dedi THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 19:56:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Finike Devlet Hastanesi'nde son teknoloji, 'sessiz MR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]