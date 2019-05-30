Son Dakika Haberleri: Finike Devlet Hastanesi psikiyatri kadrosunu güçlendiriyor
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Finike Devlet Hastanesi psikiyatri kadrosunu güçlendiriyor

47 dakika önce

Finike Devlet Hastanesinin psikiyatri kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Finike Devlet Hastanesi psikiyatri kadrosunu güçlendiriyor, System.String[]
Finike Devlet Hastanesinin psikiyatri kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Başhekim Op.Dr. Yücel Kurt, "Hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte kadromuza katılacak yeni hekimler ile birlikte Finike ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini arttıracağız" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Finike Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Finike Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Psikiyatri hekimi Ersin Türkyılmaz hasta kabulüne başladı. Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, "Hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte kadromuza katılacak yeni hekimler ile birlikte Finike ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini arttıracağız. Hekim kadromuzun artmasında bizlere destek olan AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ'a teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Ersin Türkyılmaz kimdir?

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup uzmanlık eğitimini Şişli Etfal Devlet Hastanesi'nde tamamladıktan sonra Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi, Burdur Bucak Devlet Hastanesi, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde görev yapan Uz.Dr. Ersin Türkyılmaz, Finike Devlet Hastanesi'nde çalışıyor olmaktan ve Finikelilere hizmet etmekten dolayı memnun olduğunu belirtti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
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