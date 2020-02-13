Finike Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açıldı - Son Dakika

Finike Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.M.Türkay Belen tarafından ilk kez PEG açılması işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve hasta taburcu edildi.



Finike Devlet Hastanesine yeni başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.M.Türkay Belen tarafından Finike Devlet Hastanesinde ilk kez PEG açılması işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve hasta taburcu edildi.



Hastane Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt uygulanan işlemin önemine ilişkin, "Finike Devlet Hastanesi olarak bize başvuran hastalarımızın yaşam konforunu en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Bu güne kadar Finike ve çevre ilçelerdeki hastalar PEG açılması işlemini Antalya merkeze giderek gerçekleştirmek zorunda kalıyorlardı. Ama şimdi hemen yakınlarında Finike Devlet Hastanesinde bu hizmeti alabilmekteler. Bu da hastalarımız ve yakınları için tüm bu süreçte yaşamak zorunda kaldıkları sıkıntıları ve zorlukları ortadan kaldırıyor" ifadelerinde bulundu.



PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) açılması, ağız yoluyla beslenemeyen hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla, karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi işlemidir. Bu yöntem özellikle uzun süre yoğun bakım servislerinde yatan, herhangi bir sebepten dolayı yutma refleksi kaybolmuş olan hastaların beslenmesi için gereklidir. Beslenmeyi sağlamak, yiyemeyen ya da yemeye istekli olmayan hastaların tedavisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. PEG'in amacı beslenmeyi sağlamaktır. Beslenme sağlanmadan hiçbir hastalık iyileşme ile sonlanamaz. - ANTALYA