Finike Eroğlu Nuri Camii yükseliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finike Eroğlu Nuri Camii yükseliyor - Son Dakika

Finike Eroğlu Nuri Camii yükseliyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami'si yükseliyor.

Finike Eroğlu Nuri Camii yükseliyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Cami'si yükseliyor. Caminin 2020 Ramazan Ayında açılması planlanıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ismini Antalya'da yaşamış ve Finike- Turunçova Alacadağ'da kabri bulunan mutasavvıf-şair Eroğlu Nuri'den alan caminin inşaatını sürdürüyor. Finike Limanı'nın üst kısmında yer alan ve sahile hakim bir konuma inşa edilen camii ilçenin siluetini de değiştirecek. 2 bin 400 metrekarelik parsel üzerinde 250 metrekare inşaat alanına sahip cami 500 kişilik olacak. Cami alanı içerisinde 1 adet revak, 1 adet imaret, 1 adet şadırvan ve 1 adet abdesthane yer alıyor. Yüzde 85'lik kısmı tamamlanan caminin 2020 Ramazan Ayı'nda açılışının yapılması planlanıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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