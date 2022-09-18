Finike'de çatıdan düşen kişi öldü - Son Dakika
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Finike'de çatıdan düşen kişi öldü

18.09.2022 14:26
Finike'de çatıdan düşen kişi öldü

Finike ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Finike ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

İskele Mahallesi Özulutaş Sitesi 16. Blok'ta yaşayan A.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle 4 katlı binanın çatısından beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, A.Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de çatıdan düşen kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de çatıdan düşen kişi öldü - Son Dakika
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