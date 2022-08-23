Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

23.08.2022 14:50
Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Finike ilçesinde jandarma tarafından evinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Finike ilçesinde jandarma tarafından evinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gökbük Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin ev ve evin eklentilerinde yapılan aramada, 2 kök kenevir bitkisi, 3 yivsiz av tüfeği, 24 av tüfeği fişeği, 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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