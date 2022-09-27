Finike'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Finike'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

27.09.2022 11:13
Finike'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Zafer Ç'nin kullandığı 07 VJR 38 plakalı otomobil, Hasyurt Mahallesi Sahil Yarbaşı Caddesi'nde karşı yönden gelen Yusuf Y. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada Yusuf Y. ile motosiklette bulunan Hatice Y. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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