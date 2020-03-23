Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi - Son Dakika

Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi

7 saat önce

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin ilçeye bir kent meydanı kazandırma amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde Finike Belediyesi tarafından hazırlanan kent meydanı alanına ait dolgu imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletildi.

Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi, System.String[]

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin ilçeye bir kent meydanı kazandırma amacıyla başlattığı çalışmalar çerçevesinde Finike Belediyesi tarafından hazırlanan kent meydanı alanına ait dolgu imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletildi.


Başkan Geyikçi, seçim çalışmaları sırasında ilçenin kent meydanı ihtiyacına dikkat çektiğini ve göreve gelmesinin ardından bu vaadini yerine getirmek için çalışmalara başladığını hatırlattı. Bu çerçevede alanda inceleme yaparak bir dolgu imar planı hazırlandığını açıklayan Geyikçi, "Dolgu imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletildi. 'Finike'ye Yakışır' bir kent meydanı için Bakanlıktan yanıt bekliyoruz" dedi.


Geyikçi, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt beklerken, bir taraftan da alanda hayata geçirmeyi düşündüğümüz avan proje ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Halkımızı şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımız çerçevesinde süreç ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Projemiz tamamlandığı zaman projeyi halkımıza sunup, gerekli bilgilendirmeleri yapıp, değerlendirmelerini alacağız. Hedefimiz 'Finike'ye Yakışır' bir projeyi ilçemize, halkımıza kazandırmaktır" diye konuştu. - ANTALYA

Mustafa Geyikçi, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:54 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:55:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Finike kent meydanı planı bakanlığa iletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]