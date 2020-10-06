Finike portakalını aşırı sıcaklar vurdu

ANTALYA'nın Finike ilçesinde portakal üreticileri hasat sezonuna hazırlanıyor. Bu yıl mayıs ayındaki çöl sıcakları nedeniyle ağaçtaki meyvelerin zarar görmesi rekolte beklentisini düşürdü. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, geçen yıllarda 200 bin ton olan rekolte beklentisinin ise bu yıl 140- 150 bin ton civarında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli portakal üretim merkezlerinden Finike'de üreticiler hasat sezonuna hazırlanırken, bu yıl üretimin önceki senelere göre düşük olması bekleniyor. Bu mayısta portakalların çiçekten meyve verme dönemine geçişi sırasında etkili olan çöl sıcakları önemli ölçüde zarara neden oldu. Finike bölgesinde aşırı sıcak nedeniyle yer yer bazı portakal bahçelerinde yüzde 30 ile yüzde 50 arasında kayıplar ortaya çıktı. Geçen yıllarda ortalama 200 bin ton portakal üretimi yapılan ilçe genelinde bu yılki kayıplarla birlikte rekolte beklentisi 140- 150 bin tona düştü. Koronavirüs pandemisi döneminde C vitamininin önemli bir ihtiyaç haline gelmesiyle birlikte narenciyeye talebin fazla olacağı da düşünülürken, Finike bölgesi üreticileri bu yıl portakal fiyatlarında önemli bir artış beklentisine girdi.