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Finike sahilinden 350 kilo çöp toplandı

26 dakika önce

Antalya Deniz Temiz TURMEPA Derneği, gönüllülerin desteğiyle "Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup (ICC)kapsamında Finike Sahilinde çevre temizliği yaptı.

Finike sahilinden 350 kilo çöp toplandı, System.String[]

Antalya Deniz Temiz TURMEPA Derneği, gönüllülerin desteğiyle "Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup (ICC)kapsamında Finike Sahilinde çevre temizliği yaptı.


Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup (ICC)etkinliği, Deniz Temiz TURMEPA Derneği öncülüğünde Finike ilçesi Sahilinde gerçekleştirildi. Dünya genelinde 100 ülkede eş zamanlı yapılan etkinliğin Antalya ayağına Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Liman Başkanı Arif Çolak, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü Hızır Güneş, Finike Belediyesi çalışanları, Sahil Güvenlik Komutanlığı çalışanları, Finike Liman Başkanlığı çalışanları, Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile çok sayıda gönüllü destek verdi. 'Kıyılara akın ediyoruz, dünyanın çöpünü topluyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler, sahildeki sigara izmaritleri başta olmak üzere insan kaynaklı çöpleri topladı. Karadan yapılan temizlikte plastik, metal atık ve sigara izmariti gibi çöpler toplandı.


DenizTemiz TURMAPA Derneği Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, yaklaşık 350 kilograma yakın çöp toplandığını kaydetti. Toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak rapor hazırlayacaklarını kaydeden Ünlü, "Raporumuz Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup'e (ICC)ulaşacak. Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Toplanan atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişe başta olmak üzere sigara izmaritlerinden oluşuyor" dedi. - ANTALYA

Deniz Temiz, Antalya, Finike, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
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