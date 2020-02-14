Finike ve Kumluca'da ulaşımla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finike ve Kumluca'da ulaşımla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

Finike ve Kumluca'da ulaşımla ilgili toplantı yapıldı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı revize çalışmaları kapsamında Kumluca ve Finike'de görev yapan minibüs kooperatiflerinin başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.

Finike ve Kumluca'da ulaşımla ilgili toplantı yapıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı revize çalışmaları kapsamında Kumluca ve Finike'de görev yapan minibüs kooperatiflerinin başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.


Görüşmede araçların değişimi, yenilenmesi ve ortak rotasyon konusu ele alındı. Ulaşım esnafı, kararların ortak akılla alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı revize çalışmaları kapsamında ilçelerde toplu ulaşım esnafıyla görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda Finike Hizmet Biriminde yapılan toplantıya Fintur kooperatifi, Özkumluca Kooperatifi ve Hastur Kooperatifi Başkanları ve üyeleri katıldı.


Toplantıda Finike ve Kumluca'da toplu taşıma konusunda atılacak adımlar görüşülerek minibüsçülerin talepleri dinlendi. Kumluca Mavikent- Beykonak'ta ortak rotasyon çerçevesinde birlikte hareket edilmesi, Kumluca Olimpos- Yazır mahallelleri arasındaki toplu taşıma, Finike Hasyurt-Kumluca arası dolmuş hatları ve toplu taşıma araçlarının değişimi ve yenilenmesi ile ilgili konular görüşüldü.


Toplantıya katılan ulaşım esnafı Finike ve Kumluca ulaşımının geleceği konusunda ortak akıl ile karar alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, alınan kararlara destek verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım esnafıyla bir sonraki toplantısını önümüzdeki günlerde Kumluca Hizmet Biriminde gerçekleştirecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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