Finike Ziraat Odası Başkanı: Sıcak hava dalgası portakalı vurdu, rekolte düştü

ANTALYA'nın Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, 14-17 Mayıs'taki sıcak hava dalgasının henüz fındık büyüklüğünde olan portakala zarar verdiğini, rekoltenin ise yüzde 80 oranında düştüğünü kaydetti.

Finikeli portakal üreticileri, 14-17 Mayıs'ta etkili olan sıcak hava dalgasının narenciye üreticilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçabanoğlu, sıcak dalgasının portakala zarar verdiğini belirterek, "Sıcak havanın narenciyenin boncuk dönemine denk gelmesiyle portakal meyvesinde çok ağır hasar meydana geldi. Tahminimize göre Finike genelindeki 200 bin ton portakalın yüzde 70'i, 80'i telef oldu. Çiftçimiz perişan oldu. Bahçeler TARSİM'den sigortalı ancak ısı yükselmesi sigorta kapsamında olmadığı için tek kuruş alamayacaklar. Önümüzdeki dönem TARSİM poliçesinin ısı yükselişini de kapsaması için devlet kurumları ve TARSİM'e müracaatımızı yapacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde ısı da poliçeye dahil edilirse çiftçi TARSİM'den yararlanabilir" dedi.

AKDENİZ BÖLGESİNİN TAMAMI ETKİLENDİ

Çiftçilerin büyük mağduriyet yaşayacağını vurgulayan Sarıçobanoğlu, "Şimdi öyle bir şey oldu ki Akdeniz bölgesinin tamamı, Adana'sı, Mersin'i, Köyceğiz'i; yüzde 70, yüzde 80 veya yüzde 100 hasar olan bahçeler oldu. İlçemizde 30 paketleme tesisimiz mevcut. Bu tesislerimizin toplama işçileri bu yıl gelmezler çünkü ürün yok. Nisan ayı sonuna kadar dalından narenciye kesip mayısın başlarına kadar fabrikalara gönderiyorduk. Bu olaydan dolayı hem tüccarımız hem çalışan mevsimlik işçilerimiz hem de çiftçilerimiz mağduriyet yaşayacak" diye konuştu.

Borçlara erteleme istediklerini kaydeden Sarıçobanoğlu, "İstediğimiz şudur; 6 aylık ertelenen borçlarımız vardı. Bunlar 2 yıl daha ertelenmeli ve çiftçimize 2 yıl çok düşük faizle kredi verilmelidir. Yoksa çiftçimiz önümüzdeki yıl da ürün yetiştiremeyebilir. TARSİM'den beklentimiz ısı yükselişinin acilen poliçeye dahil edilmesi. Destek amacıyla şu anda bunu yapma imkanları olursa çiftçimize büyük yardım yapmış olurlar" dedi.

'70 YAŞINDAYIM, BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM'

Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Fahrettin Çağlayan ise şimdiye kadar böyle bir şey görmediğini belirterek, "Biz atadan toruna narenciye üreticisiyiz. Ben 70 yaşındayım. Benden önceki nesil böyle bir vakadan bahsetmedi. Mayıs'ın 14-17 günleri arasında sıcak ve bir fırtına yaşadık. Bu sıcak ve kuvvetli fırtına yaprağın üst suyunu çektirdi. Dolayısıyla yavrusu olan meyve telef oldu. Bu bahçenin en güzel ağacından bir tanesi, birkaç tane meyve sayabiliyorum. Gerisi maalesef ki gördüğünüz gibi telef oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda görmeyiz. Fakat küresel ısınma yüzünden bunu yeniden yaşayabileceğimizi tahmin ediyorum" diye konuştu.

Sıcakların da sigorta kapsamına alınmasını talep ettiklerini belirten Çağlayan, "Sıcakların da sigorta kapsamı alanına alması gerekiyor. Geçen yıllarda rekolte 200 bin tona varmıştı. Geçen yıllar da doğal afet yaşadık. Portakal bahçelerinin yarısı telef olmuştu. Ürünümüz 140- 150 bin tona kadar düşmüştü. Ancak bu sene rekoltenin yüzde 10 ya da yüzde 20'si kalır. Bölge bölge farklılıklar olabilir" dedi.

AĞAÇTA AZ MEYVE KALDI

Finike Ziraat Odası'nın eski başkanı ve 50 yıllık narenciye üreticisi Hüseyin Uygun, mevsim normallerinin dışındaki sıcak hava dalgasından olumsuz etkilendiklerini kaydetti. Uygun, "Narenciye üreticisiyim. Yaklaşık 50 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Hepimizin bildiği gibi 11-14 Mayıs tarihleri arasında anormal bir hava sıcaklığı yaşadık. Bu anormal ısı yükselmesi bölgemiz narenciyesini olumsuz etkiledi. Bütün meyveler o sıcaklıkta kavruldu. Ağaçların dibi sararmış ve dökülmüş meyvelerle dolu. Ağaçta kalan meyve sayısı oldukça az. Finike bölgesinin narenciye üretimini 300 bin ton olarak değerlendiriyoruz. ÇKS kayıtlarına göre, bunun 200 bin tonunun Washington portakalı olduğunu, kalanını da greyfurt limon mandalina gibi çeşitlerin oluşturduğunu düşünürsek şu an bölgemizde 200 bin tonda 20-25 bin, iyi ihtimalle 30 bin ton civarında portakal rekoltesi kaldığını düşünüyoruz" diye konuştu.

'BU KADAR KAYIP VERDİREN AFET GÖRMEDİM'

50 yıldır bölgede çeşitli afetler gördüğünü hatırlatan Uygun, "Dolu, fırtına afetleri gördüm. Çok aşırı yağmurlara bağlı olarak mantar hastalıklarından dolayı zirai kayıplar gördüm. Hortum afeti gördüm ama ben bu yaşıma kadar narenciyede bu kadar kayıp verdiren afeti ilk defa görüyorum" dedi.

Ağaçlarda kalan meyveleri tek tek saydıklarını söyleyen Uygun, "1 ağacın yaklaşık 200 kilogram portakal verdiğini tahmin edersek kilogramı 5 meyve ile çarptığımız zaman bu ağaçta 1000 tane meyve tutumu olması lazım. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız sayımda, bir ağaçta 25- 30, bilemediniz 50 tane meyve kaldığını gördük. Bu orana bakarsak yüzde 90- 95 kayıp oluyor" diye konuştu.

Üreticilerin sıkıntılı bir yıl geçireceğini vurgulayan Hüseyin Uygun, "İrili ufaklı narenciye paketleme fabrikalarımızı bırakın dış piyasaya, iç piyasaya bile yetiştirecek portakal bulmakta çok zorlanılacak. Sadece bölgemizde değil Adana, Aydın ve Mersin'de de durum aynı. Futbolcuların 'Bir sonraki maçlara bakacağız' dediği gibi bir sonraki yıllara bakacağız" dedi.

AK PARTİ'Lİ USLU, ÇİFTÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise beraberindekilerle birlikte Antalya'da geçen hafta 43 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve sonrasındaki fırtına nedeniyle zarar gören bahçeleri ziyaret edereki çiftçilerle görüştü. Hasar gören bahçelerle ilgili tespit yapıldığını belirten Uslu, "Tarım müdürlüklerimiz gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlıyor. Bu daha önce görmediğimiz olağanüstü bir doğa olayı. Çiftçilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.