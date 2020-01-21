Finlandayalı Bakandan Başkan Oktay'a tavsiye sözü - Son Dakika
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Finlandayalı Bakandan Başkan Oktay'a tavsiye sözü

7 saat önce

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Hollanda ve Finlandiya'ya yaptığı ziyaretlerden olumlu haberlerle döndü.

Finlandayalı Bakandan Başkan Oktay'a tavsiye sözü, System.String[]

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Hollanda ve Finlandiya'ya yaptığı ziyaretlerden olumlu haberlerle döndü. Başkan Oktay'ı kabul eden Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin 'seyahat için tavsiye edilen ülkeler' kategorisine çıkartılması için çaba göstereceği sözünü verdi.


Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, turizmle ilgili fuarlara katılmak ve görüşmeler yapmak üzere Hollanda ve Finlandiya'yı ziyaret etti. Avrupa'nın 3'üncü büyük fuarı olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'ndaki Marmaris standında ziyaretçileri ağırlayan Oktay, seyahat acenteleri ve havayolu şirketlerinin yetkilileri ile bir araya geldi. Deniz, kum, güneş turizmininin dışında Marmaris'in diğer zenginliklerini Hollandalı misafirlere sunuldu. TUI, Sunweb, Summurtour, Corendon gibi firmaların yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 2020 sezonuna yönelik önemli adımlar atıldı. TUI yetkilileri, bu yıl Hollanda'dan Dalaman Havalimanı'na uçuşlarda yüzde 8 artış gerçekleşeceğini belirtti.


Başkan Oktay Marmaris'e davet etti


Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın başkanlığındaki heyet daha sonra Finlandiya'ya geçti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun parlamentoda kabul ettiği ziyaret, ilçe turizmi için önemli adımların atılmasını sağladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Bakan Haavisto, Marmaris'in turizmine katkı sözü verdi. Türkiye'ye geldiğini ancak Marmaris'e gelmediğini söyleyen Bakan Haavisto Marmaris'i çok merak ettiğini dile getirdi. Oktay ve beraberindekilerden ilçenin ve Türkiye'nin güzelliklerini dinleyen Haavisto, hükümet içinde çalışmalar yapacağını ve Türkiye'nin 'seyahat için tavsiye edilen ülkeler' kategorisine geçmesi için çaba göstereceği sözünü verdi. Bakan Haavisto'ya teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay da kendisini Marmaris'te ağırlamaktan onur duyacağını söyledi.


Milletvekili Mauri Peltokwngas da heyete parlemonto binasını gezdirdi. Marmaris'e sık sık tatile geldiğini söyleyen Peltokwngas, "Marmaris adeta benim ikinci evim gibi. Doğasını, denizini, insanını çok seviyorum. Sizleri ağırlamak benim için çok büyük bir mutluluk" dedi. Başkan Oktay da vekil Peltokwngas'ın sözlerinin Marmaris adına gurur verici olduğunu söyledi.


Uçak kapasitesi arttırılıyor


Finlandiya'daki temaslarda Başkan Oktay ve beraberindekiler ülkenin en büyük tur operatörü Aurinko Matkat'in merkez ofisini de ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Marmaris operasyonunun 2 hafta öne çekilerek Nisan ayı ortalarında başlatma sözü veren yetkililer ayrıca kapasite artışı yaparak 180 kişilik uçak yerine 210 yolcu kapasiteli uçakların Dalaman'a gönderileceğinin müjdesini de verdi. Ayrıca Detur'u da ziyaret ederek sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan heyet son olarak da Helsinki Matka Messu Turizm Fuarı'nı ziyaret ederek çeşitli görüşmelerde bulundu. Burada THY Helsinki Müdürü ile görüşen Başkan Mehmet Oktay, Dalaman'a direk sefer konulması konusunda fikir alışverişinde bulundu.


Hedef sorunsuz sezon


Turizmin Marmaris'in can damarı olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, fuarların tanıtım için çok önemli olduğunu belirterek, "Yaptığımız ziyaretlerin tamamı ilçemizin turizmine yani ekonomisine katkı sunmak için. Geçtiğimiz sezon başında yaptığımız çalışmalar neticesinde 2019 yazını en az kayıpla atlatmıştık. Hatta Thomas Cook'un iflası bile çok büyük kayıplara yol açmamıştı. Şimdi de 2020 sezonu ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Hollanda ve Finlandiya'yı ziyaret ettik. Bu iki destinasyondan ilçemize misafir geliyor ancak amacımız turist sayısını arttırmak. Yaptığımız görüşmelerden çok olumlu dönüşler var. Bu da çabalarımızın boşa gitmediğini gösteriyor ve bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - MUĞLA

Mehmet Oktay, Finlandiya, Hollanda, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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