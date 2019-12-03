Son Dakika Haberleri: Finlandiya Başbakanı Antti Rinne istifa etti
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Finlandiya Başbakanı Antti Rinne istifa etti

7 saat önce

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, koalisyon ortaklarından Keskusta (Merkez) Partisinin yarınki güven oylamasında karşıt oy kullanacağını açıklamasının ardından istifa etti.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne istifa etti, System.String[]

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, koalisyon ortaklarından Keskusta (Merkez) Partisinin yarınki güven oylamasında karşıt oy kullanacağını açıklamasının ardından istifa etti.

Posta hizmetleri grevinin akabinde kısa bir süre önce istifa eden Kamu Ortaklıkları Bakanı Sirpa Paatero'nun ardından ülkedeki siyasi güven ortamının sarsılması nedeniyle Başbakan Rinne de istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.

Keskusta Partisinin yanı sıra bir diğer koalisyon ortağı Kokoomus (Ulusal Koalisyon) Partisi Genel Başkanı Petteri Orpo da güven oylaması yapılmasını talep etmiş ve Rinne'nin başbakanlık görevine devam etmesini desteklemeyeceğini söylemişti.

Hükümetin yine aynı ortaklarla ancak bu kez Sosyal Demokrat Partiden (SDP) başka bir ismin başbakanlığında kurulması bekleniyor. Başbakanlık için muhtemel adaylar arasında Ulaştırma Bakanı Sanna Marin ile SDP Meclis Grup Başkanı Antti Lindtman'ın isimleri geçiyor.

Finlandiya, Posta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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