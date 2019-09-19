Finlandiya başbakanı: johnson'ın brexit planı için iki haftası var

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir Brexit planı hazırlaması için iki haftası olduğunu söyledi.

Rinne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere'nin Eylül sonuna kadar bir Brexit planı ile gelmesi gerektiği; aksi takdirde bunun artık mümkün olmayacağı konusunda görüş birliğine vardıklarını belirtti.

BBC'nin aktardığına göre, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Finlandiya Başbakanı Rinne, Macron ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada; Emmanuel Macron ile birlikte Boris Johnson'ın kendi teklifini yazılı olarak sunmasının zamanının geldiğini düşündüklerini belirtti.

Rinne, "Eylül sonuna kadar bir teklif gelmezse her şey biter" diye konuştu.

Finlandiya Avrupa Birliği'nin (AB) dönem başkanlığını yürütüyor.

İngiltere Başbakanlık kaynakları ise BBC'ye AB ile müzakerelerin devam ettiğini ve uygun bir zamanda teklifleri sunacaklarını aktardı.

Başbakan Johnson, 17 Ekim'de gerçekleşecek kritik AB Liderler Zirvesi'nde bir anlaşmanın olabileceğini ancak anlaşmaya varılamaması halinde bile Brexit'in 31 Ekim'de gerçekleşeceğinde ısrar ediyor.