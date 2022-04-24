Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı - Son Dakika
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Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı

24.04.2022 19:26

- Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında barfiks çektiği anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

- Finlandiya Başbakanı Marin barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı

HELSİNKİ - Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, oyun parkında barfiks çektiği anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in son paylaşımı gündem oldu. Marin, oyun parkında bulunan demirlerde barfiks çektiği anları takipçileri ile paylaştı. Dört barfiks çeken Marin, ailesi ile oyun alanında olduğunu belirterek, "İlk beşi yapmamalıydım. Bunlar daha zordu" dedi.

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Kaynak: İHA

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