Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dün gece saatlerinde ateşinin yükselmesiyle evinde Covid-19 testi yaptığı belirten Marin, "Semptomlar hafif ve iyi hissediyorum" dedi. Seyahatleri nedeniyle evde sık sık test yaptığını da ifade eden Marin, "Bu hafta başında yaptığım test negatifti" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Finlandiya Başbakanı Marin Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

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