Finlandiya Başbakanı Marin Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Finlandiya Başbakanı Marin Covid-19'a yakalandı

08.06.2022 13:12
Finlandiya Başbakanı Marin Covid-19'a yakalandı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dün gece saatlerinde ateşinin yükselmesiyle evinde Covid-19 testi yaptığı belirten Marin, "Semptomlar hafif ve iyi hissediyorum" dedi. Seyahatleri nedeniyle evde sık sık test yaptığını da ifade eden Marin, "Bu hafta başında yaptığım test negatifti" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Finlandiya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya Başbakanı Marin Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

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