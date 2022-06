Kuzey Makedonya Başbakanı, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecini değerlendirdi Açıklaması

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, "Her iki ülkenin bir an önce üye olmasını bekliyorum ancak tüm NATO üyelerinin endişelerinin de dikkate alınması gerekiyor." dedi.

Kovaçevski, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya'nın mayıs ayında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında olumlu görüş paylaştığını hatırlatan Kovaçevski, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini söyledi.

Kovaçevski, Başbakan olarak mayıs ayındaki NATO ziyaretinde açıkça İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik girişimini desteklediğini anımsatarak, "Her iki ülkenin bir an önce üye olmasını bekliyorum ancak tüm NATO üyelerinin endişelerinin de dikkate alınması gerekiyor. Umarım üyelik başvurusuyla alakalı duraksama en kısa zamanda atlatılır. Çünkü biz tam destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin özellikle de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız askeri işgali bağlamında Avrupa'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkısı olduğunu vurgulayan Kovaçevski, Finlandiya ordusunun NATO standartlarıyla uyumlu olduğunu ve yıllarca NATO'yla düzenli ve sık askeri tatbikat düzenlediğini, tüm misyon ve operasyonlarına katılıp katkı verdiğini anlattı.

"Kuzey Makedonya, NATO'nun açık kapı politikasının sıkı destekçisidir"

Finlandiya Başbakanı Marin de Kuzey Makedonya'yı ziyaret eden ilk Finlandiya Başbakanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, NATO'nun açık kapı politikasına verdiği destekten dolayı Kovaçevski'ye teşekkür etti.

Marin, "Kuzey Makedonya, NATO'nun açık kapı politikasının sıkı destekçisidir. Rusya, Ukrayna'ya karşı acımasız savaşını sürdürürken bugünün Avrupa'sında Rus etki alanı mantığına yer olmadığını açıkça ve yüksek sesle söylemek çok önemlidir." diye konuştu.

Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurma kararının Finlandiya halkından büyük destek aldığını ifade etti.

Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama ve birlik olma yoluyla Ukrayna'ya verilen desteğin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Marin, Kuzey Makedonya'nın Rusya'ya karşı aldığı yaptırımları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Finlandiya'nın AB'nin genişlemesinin en büyük destekçilerinden biri olduğuna dikkat çeken Marin, ülkesinin, Kuzey Makedonya'nın gelecek yılki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığı sırasında da bu ülkeyi destekleyeceğini aktardı.

Marin, Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile de görüşecek.