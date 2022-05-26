Finlandiya Başbakanı Marin, Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Kiev yakınlarındaki Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti.
Irpin Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, Finlandiya Başbakanı Marin'in, şehirde incelemelerde bulunduğu, ayrıca yerel yetkililerle şehrin yeniden onarılmasına yönelik yardım meselelerini görüştüğü kaydedildi.
Kiev yakınlarındaki Buça ve Irpin şehirleri, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerini taşımasıyla dikkati çekiyor.
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