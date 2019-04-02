Son Dakika Haberleri: Finlandiya: "Bir Portekiz Casus Uçağı Hava Sahamızı İhlal Etmiş Olabilir"

Finlandiya: "Bir Portekiz Casus Uçağı Hava Sahamızı İhlal Etmiş Olabilir"

13 dakika önce

Finlandiya Savunma Bakanlığı, bir Portekiz casus uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelendiklerini bildirdi.

Finlandiya:
Finlandiya Savunma Bakanlığı, bir Portekiz casus uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelendiklerini bildirdi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Niina Hyrsky, bir Portekiz casus uçağının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinden şüphelendiklerini söyledi. Hyrsky, uçağın hava sahasını dün yerel saatle 06.00 sıralarında başkent Helsinki'nin güney bölgesinde ihlal ettiğini öğrendiklerini belirtti.

Hyrsky konu ile fazla açıklama yapmadı ancak konunun Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından araştırıldığını söyledi.

Portekiz Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yüzbaşı Manuel da Costa, Finlandiya resmi makamlarının ihlal hakkında Portekiz'i bilgilendirdiğini ve yetkililerin durumla ilgilendiğini söyledi. Costa, şu anda Polonya'da bir Portekiz P-3 casus uçağının bulunduğunu ve bloğun doğu tarafını Rus saldırılarına karşı savunmak için NATO devriyelerine katıldığını bildirdi.

Portekiz bir NATO üyesi ama Finlandiya değil, ancak 2 ülke geçmişte ortak askeri tatbikatlarda yer almıştı. - KOPENHAG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:05 Kaynak: İHA

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