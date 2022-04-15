Finlandiya, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracak - Son Dakika
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Finlandiya, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracak

15.04.2022 19:28
Finlandiya, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracak

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı.

Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen, "büyük ihtimalle" NATO'ya başvuracaklarını açıkladı.

Tuppurainen, Sky News'e verdiği demeçte, ülkesinin NATO üyeliğine dair bir soruya "Henüz karar verilmedi ancak bu noktada büyük ihtimalle diyebilirim." yanıtını verdi.

Halkın NATO üyeliği fikrini desteklediğini vurgulayan Tuppurainen, fikrin yine de Meclis'te görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tuppurainen, Rusya'nın sebepsiz yere başlattığı Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenliği için bir "uyarı" olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığına cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 13 Nisan'da, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını açıklamıştı.

NATO üyeliğinin önemli bir konu haline geldiğine dikkati çeken Marin, "Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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Finlandiya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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