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Finlandiya Büyükelçisini kabul etti

48 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.

Finlandiya Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi Maki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Maki'nin bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim - Mustafa Apaydın/İHA)

Cumhurbaşkanı, Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:45 Kaynak: İHA
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