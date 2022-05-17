STOCKHOLM - Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

STOCKHOLM - Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama

17.05.2022 14:06

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle çözüleceğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle çözüleceğini söyledi.

İsveç'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Niinistö, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın da bulunduğu İsveç Parlamentosunda konuşma yaptı.

Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması sürecindeki çekincelerini değerlendiren Niinistö, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olumlu tavrını son günlerde değiştirdi ve oldukça sert bir tutum aldı. Bunun yapıcı müzakerelerle çözülebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Niinistö, NATO üyeliğine başvuru sürecinde birçok olayın etken olduğuna ve Rusya- Ukrayna savaşıyla güvenlik endişelerinin arttığına işaret ederek "Rusya'nın çevresindeki ülkelerin kendilerini nasıl koruyacağı seçeneğini kısıtlaması ve Ukrayna işgali durumu perçinledi. Bu nedenle NATO üyeliğine başvuru kararı aldık." diye konuştu.

NATO sürecinde Finlandiya ve İsveç'in ortak hareket ettiğini vurgulayan Niiinistö, NATO üyelik başvurusunu Brüksel'de beraber yapacaklarını kaydetti.

STOCKHOLM - Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama
STOCKHOLM - Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama
STOCKHOLM - Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama
STOCKHOLM - Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama

YORUMLAR
500
Perinçek, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna destek verdi Açıklaması Perinçek, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna destek verdi Açıklaması Bakan Bozdağ: '(İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin) Türkiye'nin tutumunda herhangi bir sorun ve sıkıntı yoktur' Bakan Bozdağ: '(İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin) Türkiye'nin tutumunda herhangi bir sorun ve sıkıntı yoktur'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel STOCKHOLM - Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:13:29. #1.12#
SON DAKİKA: STOCKHOLM - Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan, NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement