Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum" - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum"

21.06.2022 13:05
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile anlaşacaklarına inanmadıklarını belirerek, Eylül'den önce ülkesinin NATO'ya gireceğini düşünmediğini söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile anlaşacaklarına inanmadıklarını belirerek, Eylül'den önce ülkesinin NATO'ya gireceğini düşünmediğini söyledi.

Niinistö, Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye yaptığı açıklamada, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile ilişkilerin seyrine değindi.

Türkiye'nin, talepleri konusunda geri adım atmadığını vurgulayan Niinistö, "Buna rağmen görüşmelerde bir ilerleme var ve müzakere sürüyor. Türkiye ile İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde anlaşacağımıza inanmıyorum. Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Ann Linde de ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO müzakerelerini değerlendirdi.

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktaran Linde, "Yapıcı görüşmeler gerçekleşti, burada en önemlisi de görüşmelerin devam edecek olmasıdır." dedi.

Linde, bu müzakerelerin uzun zaman almasına da hazır olduklarını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
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Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Terör propagandasına izin verdiğiniz sürece NATO'ya giremezsiniz Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Terör propagandasına izin verdiğiniz sürece NATO'ya giremezsiniz Dokuz Eylül'den dünya çocukları için oyuncaklar tasarlandı Dokuz Eylül'den dünya çocukları için oyuncaklar tasarlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: 'Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum' - Son Dakika

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