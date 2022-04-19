Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kovid-19'a yakalandı

19.04.2022 14:22
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kovid-19'a yakalandı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Niinistö'nün Kovid-19'a yakalandığı ve virüse rağmen durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Niinistö'nün çalışmalarını uzaktan sürdüreceği belirtilerek Cumhurbaşkanı'nın 21-22 Nisan'daki Norveç ziyaretinin erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

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cumhurbaşkanı, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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