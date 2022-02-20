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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Putin'in davranışının "öngörülemez" olduğunu söyledi - Son Dakika

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Putin'in davranışının "öngörülemez" olduğunu söyledi

20.02.2022 23:51
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Putin'in davranışının "öngörülemez" olduğunu söyledi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davranışlarında son dönemde değişiklik gözlemlediğini ve bunun "öngörülemez" olduğunu ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davranışlarında son dönemde değişiklik gözlemlediğini ve bunun "öngörülemez" olduğunu ifade etti.

Newsmax'daki habere göre, Niinistö, bir programda yaptığı açıklamada son 10 yılda Putin ile birçok kez bir araya gelmiş ve çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirmiş olmasına rağmen onun gerçekte neler düşündüğünü söylemenin çok zor olduğunu belirtti.

Son zamanlarda Rusya Devlet Başkanı Putin'in davranışlarında değişiklikler gözlemlediğini ifade eden Niinistö, Putin'in davranışlarının "öngörülemez" olduğu yorumunda bulundu.

Putin'in şimdiye kadar tahmin edilmesi zor bir şekilde davrandığını söyleyebileceğini ifade eden Niinistö, "Ancak bu da kasıtlı olabilir, çünkü bu çevreye kafa karışıklığı getiriyor. Şu anda biraz kafamız karıştı." ifadesini kullandı.

Niinistö, şu anki dönemin, Soğuk Savaş sonrası dönemden daha da soğuk olduğuna inandığını söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Putin'in davranışının 'öngörülemez' olduğunu söyledi - Son Dakika


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