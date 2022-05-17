Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Yapıcı İstişarelerle Meseleyi Çözeceğimizden Eminim" - Son Dakika
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Yapıcı İstişarelerle Meseleyi Çözeceğimizden Eminim"

17.05.2022 15:52
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Yapıcı İstişarelerle Meseleyi Çözeceğimizden Eminim"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin tutumuyla ilgili “Türkiye’nin açıklamaları son günlerde çok hızlı bir şekilde değişti ve sertleşti. Fakat yapıcı istişarelerin yardımıyla bu meseleyi çözeceğimizden eminim” dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin tutumuyla ilgili "Türkiye'nin açıklamaları son günlerde çok hızlı bir şekilde değişti ve sertleşti. Fakat yapıcı istişarelerin yardımıyla bu meseleyi çözeceğimizden eminim" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, bugün İsveç Parlamentosu'na seslendi. Niinistö konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İsveç ve Finlandiya tarihi bir adım atmak üzere. Çok yakında Brüksel'de NATO'ya üyelik müzakerelerini başlatma irademizi resmen ilan edeceğiz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yalnızca bizim güvenliğimizi değil, ayrıca tüm İttifak'ın güvenliğini güçlendirecektir. Bunun kimseye zararı olmayacaktır.

Bu tarihi adımları acımasız savaşın gölgesinde atıyoruz. Geçen aralıkta güvenlik ortamımızı tamamen değiştiren olaylar dizisi meydana gelmeye başladı. Bu bizi güvenlik politikamızı yeniden gözden geçirmeye zorladı.

"KUZEY ATLANTİK TOPLULUĞU UKRAYNA'YA DESTEĞİYLE GÜÇLÜ VE BİRLİK İÇİNDEDİR"

Kuzey Atlantik Topluluğu, Ukrayna'ya verdiği destekte ve Rusya'ya verdiği tepkiyle güçlü ve birlik içinde bir tutum sergiledi. Ukrayna halkının kahramanlığı bizi derinden etkiledi. Sivillerin çektiği acılar hepimizi şok etti. Bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunan Ukrayna'yı destekliyoruz ve savaştan kaçan insanlara yardım ediyoruz. Bu savaş suçlarının sorumluları hesap vermelidir.

"TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMALARI ÇOK HIZLI DEĞİŞTİ"

Türkiye'nin açıklamaları son günlerde çok hızlı bir şekilde değişti ve sertleşti. Fakat yapıcı istişarelerin yardımıyla bu meseleyi çözeceğimizden eminim.

İsveç ve Finlandiya NATO'nun bir parçası olarak yakın ortaklarımız Norveç, Danimarka ve İzlanda ile kendisini aynı bölgede konumlandıracaktır. Pek çok alanda güçlü bir duruş sergileyen Kuzey ülkeleri, yakında NATO'da da güçlü bir Kuzey Avrupa beşlisi oluşturacaktır.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA ÇOK ÖNCESİNE DAYANAN BİR GEÇMİŞİ PAYLAŞIYOR"

Son birkaç aydaki iş birliği ve kıymetli fikir alışverişi için Başbakan Andersson'a teşekkür etmek istiyorum. İsveç ve Finlandiya, yüzlerce yıl öncesine dayanan bir geçmişi paylaşıyor. Coğrafi ve kültürel olarak birleşmiş durumdayız. Ülkelerimiz arasındaki yakın iş birliği her zaman var olmuştur. Yine de son yıllarda liderlerimiz arasında son yıllarda olmadığı kadar yakın ilişkiler kuruldu."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Yapıcı İstişarelerle Meseleyi Çözeceğimizden Eminim" - Son Dakika
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