Finlandiya'da ada sahili yumurta şeklinde buz toplarıyla kaplandı

Finlandiya'nın batısındaki Hailuoto Adası'nda dalgaların sürüklediği yumurta şeklindeki buz toplarının sahilin bir bölümünü kapladığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, İsveç ve Finlandiya arasındaki Botini Körfezi'nde yer alan adanın batısındaki Marjaniemi sahiline gelenler buz toplarının oluşturduğu yığınla karşılaştı.

Sahilinin 30 metrelik bölümünü kaplayan buz topları yığını amatör fotoğrafçı Risto Mattila tarafından fotoğraflandı.

En küçüğü yumurta en büyüğü ise futbol topu ebatında olan buz toplarının, denizde sürüklenen büyük buz kütlelerinin parçalanıp rüzgar ve dalga aşındırması etkisiyle oval şekil aldığı tahmin ediliyor.

Buz parçalarının yüzey sularının donma seviyesine yakın ısıda olması nedeniyle erimeden kıyıya taşındığı düşünülüyor.

Nadir rastlanan doğa olayı, daha önce Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nde Nyda'da, ABD'de Michigan Nehri kıyılarında görülmüştü.

Nyda'da 2016'da 18 kilometrelik sahil hattı genişliği bir metreye kadar ulaşan karla kaplı buz toplarıyla kaplanmıştı.