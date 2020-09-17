Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Finlandiya'nın batı kesiminde etkili olan Aila Fırtınası, Rauma bölgesine ağır hasar verirken 80 bin hanede elektrik kesintisine neden oldu. Yetkililer etkili fırtına sebebi ile vatandaşların dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı, System.String[]

Finlandiya'nın batısında etkili olan Aila Fırtınası, ağaçları devirip, elektrik hatlarına zarar veren fırtına Rauma bölgesinde 80 bin hanede elektrik kesintisine neden oldu. Yetkililer vatandaşlara dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

Finlandiya'nın batısını vuran Aila Fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Rauma bölgesinde etkili olan şiddeti fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik hatları da zara gördü. Kıyı boyunca demirli halde bulunan teknelerde de hasar oluşurken, yetkililer vatandaşlara dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı

RÜZGARIN HIZI SAATTE 125 KM ULAŞTI

Ülkenin batı kısımını vuran Aila Fırtınası, orta ve güney kısımlara yöneldi ve şiddetli yağmura neden oldu. Rüzgarın hızının saatte 125 kilometreye ulaştığı belirtilirken, fırtınadan etkilenen bölgelerde toplam 80 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

''SON DERECE KUVVETLİ RÜZGARLAR BEKLENİYOR''

Fırtınanın ilerleyen saatlerde başkent Helsinki'ye ulaşarak Baltık Denizi üzerinden Estonya'ya ilerlemesi bekleniyor. Estonya'da hava durumu servisi, bugün "son derece kuvvetli rüzgarlar" beklendiği konusunda halka uyarı yaptı.

Baltık Denizi'nin kuzeyinde Bothnia Körfezi'nde Finlandiya ile İsveç arasında faaliyet gösteren feribot şirketleri ile Finlandiya ve Estonya, bugün yapılması planlanan çoğu seferini iptal etti.

Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı
Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Finlandiya, Helsinki, Fırtına, Estonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti         
20:48
Vicdansız koca, barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı Vicdansız koca, barışmak için buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı         
20:15
Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış         
19:20
Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı         
17:28
Seren Serengil ve Yaşar İpek anlaşmalı olarak boşandı Seren Serengil ve Yaşar İpek anlaşmalı olarak boşandı         
16:55
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 21:09:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Finlandiya'da Aila Fırtınası 80 bin haneyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei