Finlandiya'da artık babalar da annelerle eşit paralı doğum iznine sahip

Finlandiya'da artık babalar da anneler kadar uzun ücretli doğum iznine ayrılabilecek. Yeni hükümet ebeveynlere eşit doğum izni hakkı getiriyor.



Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin liderliğindeki merkez sol hükümetin açıkladığı yeni program kapsamında ücretli babalık izni, doğum iznine uygun olarak yaklaşık yedi aya kadar uzatılıyor. Ayrıca ebeveynlere kotalarının 69 gününü birbirine devredebilme hakkı veriliyor.