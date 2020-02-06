Son Dakika › Dünya › Finlandiya'da artık babalar da annelerle eşit paralı doğum iznine sahip - Son Dakika Dünya
Finlandiya'da artık babalar da annelerle eşit paralı doğum iznine sahip
6 saat önce
Finlandiya'da yeni hükümeti ebeveynlere eşit doğum izni hakkı getiriyor.
Finlandiya'da artık babalar da anneler kadar uzun ücretli doğum iznine ayrılabilecek. Yeni hükümet ebeveynlere eşit doğum izni hakkı getiriyor.
Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin liderliğindeki merkez sol hükümetin açıkladığı yeni program kapsamında ücretli babalık izni, doğum iznine uygun olarak yaklaşık yedi aya kadar uzatılıyor. Ayrıca ebeveynlere kotalarının 69 gününü birbirine devredebilme hakkı veriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:55
Son Dakika Çin'de yeni doğan bebekte koronavirüs tespit edildi Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü Putin, 4 generali görevden aldı TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına tank sevkiyatı yaptı