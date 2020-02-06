Finlandiya'da artık babalar da annelerle eşit paralı doğum iznine sahip - Son Dakika
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Finlandiya'da artık babalar da annelerle eşit paralı doğum iznine sahip

6 saat önce

Finlandiya'da yeni hükümeti ebeveynlere eşit doğum izni hakkı getiriyor.

Finlandiya'da artık babalar da annelerle eşit paralı doğum iznine sahip, System.String[]

Finlandiya'da artık babalar da anneler kadar uzun ücretli doğum iznine ayrılabilecek. Yeni hükümet ebeveynlere eşit doğum izni hakkı getiriyor.


Dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin liderliğindeki merkez sol hükümetin açıkladığı yeni program kapsamında ücretli babalık izni, doğum iznine uygun olarak yaklaşık yedi aya kadar uzatılıyor. Ayrıca ebeveynlere kotalarının 69 gününü birbirine devredebilme hakkı veriliyor.

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Finlandiya, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:55 
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