Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı

Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı

3 saat önce

Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.

Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.
Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:51 Kaynak: AA
Avrupa, Finlandiya, Güncel
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