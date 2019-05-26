Finlandiya'da aşırı sağcı lider Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı
3 saat önce
Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.
Finlandiya
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:51 Kaynak: AA
'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere attı.
Finlandiya'da, Aşırı Sağcı Liderden Çirkin Provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i Yırtıp Yere Attı
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