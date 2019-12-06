Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da Bağımsızlık Günü kutlamaları ırkçı gösterilerin gölgesinde kaldı
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Finlandiya'da Bağımsızlık Günü kutlamaları ırkçı gösterilerin gölgesinde kaldı

6 saat önce

Finlandiya'daki Bağımsızlık Günü kutlamaları, ırkçı örgütlerin düzenlediği gösterilerin gölgesinde gerçekleşti.

Finlandiya'da Bağımsızlık Günü kutlamaları ırkçı gösterilerin gölgesinde kaldı, System.String[]

Finlandiya'daki Bağımsızlık Günü kutlamaları, ırkçı örgütlerin düzenlediği gösterilerin gölgesinde gerçekleşti.

Başkent Helsinki'deki kutlamalar kapsamında, ırkçı protestolar düzenlenmesi ve olağanüstü geniş güvenlik önlemleri alınması, Finlandiya'nın alışık olmadığı görüntüler oluşturdu.

Nazi bayrakları ile yürümek isteyen bir gruba gösteri izni verilmezken, yabancı karşıtı eylemleri ile tanınan "Odin'in Askerleri" isimli grup, İçişleri Bakanlığından izin alarak yürüyüş ve gösteri yaptı.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı gösteride, yabancı karşıtı sloganlar atılırken, üzerinde "Güvenli Finlandiya Geri Gelmeli" ve "Şanlı Kan ve Kuzey Avrupa Kardeşliği" yazan dövizler dikkati çekti.

Polis metroda taşkınlık yapan beş kişiyi ve "Odin'in Askerleri" isimli grup tarafından düzenlenen yürüyüşü taciz eden iki kişiyi gözaltına aldı.

Adını İskandinav mitolojisinde savaş ve bilgelik tanrısı olan Odin'den alan "Odin'in Askerleri", ırkçı bir organizasyon olarak 2015'teki göçmen karşıtı sokak devriyesi faaliyetleriyle adını duyurdu. Dernek olarak resmen 11 Şubat 2016'da kurulan oluşum, Fin istihbaratının raporlarında da yabancı düşmanı ve ırkçı olarak tanımlanıyor.

Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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