Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da bir okulda saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
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Finlandiya'da bir okulda saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

2 saat önce

Finlandiya'nın Kuopio şehrindeki bir meslek okulunda kılıçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı.

Finlandiya'da bir okulda saldırı: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Finlandiya'nın Kuopio şehrindeki bir meslek okulunda kılıçla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı.

Savo Meslek Okulu'nda meydana gelen saldırıda yaralananlar arasında, polisin engellemek için iki kez ateş ettiği saldırgan da bulunuyor.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmenler yakındaki Herman Alışveriş Merkezi'ne sığındı.

Ülke medyasına açıklama yapan bir görgü tanığı, saldırganın yetişkin olduğunu ve saldırıda kılıç kullandığını ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, yayınladığı mesajda, millet olarak büyük bir şok içinde olduklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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