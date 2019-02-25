Finlandiya'da Buz Üzerinde Ashtanga Yogası
13 dakika önce
Fin yoga hocası Magnus Appelberg'in ülkenin başkenti Helsinki'de buzun üzerinde yaptığı 'Ashtanga' yogası ilgiyle karşılandı.
Fin yoga hocası Magnus Appelberg'in ülkenin başkenti Helsinki'de buzun üzerinde yaptığı 'Ashtanga' yogası ilgiyle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:43
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