Finlandiya'da eş taşıma yarışması renkli görüntülere sahne oldu
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Finlandiya'da düzenlenen eş taşıma yarışması bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.
Finlandiya Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
'da düzenlenen eş taşıma yarışması bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.
Finlandiya'da her yıl düzenlenen eş taşıma yarışmasını bu yıl Vytautas Kirkliauskas ve eşi Neringa Kirkliauskiene kazandı. Eş taşınma yarışması için kurulan zorlu parkuru çiftler kimi zaman çamura kimi zaman boğazına kadar suya batarak geçti. Yarışmayı kazanan çift, 253 metrelik parkuru 1 dakika 6 saniyede tamamladı. Yarışma sırasında yaşanan renkli anlar kameralara yansıdı.
Öte yandan, yarışmaya katılan çiftlerin evli olması gerekmiyor. - HELSİNKİ
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