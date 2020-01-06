Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi - Son Dakika

Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi

6 saat önce

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, çalışanların ailelerine daha fazla zaman ayırabilmeleri için haftada 4 gün 6 saatlik mesailerden oluşan çalışma sistemi önerdi.

Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi, System.String[]

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, çalışanların ailelerine daha fazla zaman ayırabilmeleri için haftada 4 gün 6 saatlik mesailerden oluşan çalışma sistemi önerdi.

Yerel basındaki haberlerde, Başbakanı Sanna Marin'in çalışma sistemi önerisine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Bu öneriyle insanların sosyal hayata ayırdıkları zamanının artacağını belirten Sanna Marin, "Bence aileler kültür faaliyetlerine, sevdiklerine hobilerine daha fazla vakit ayırmayı hak ediyor. Bu amaçla Finlandiya'da çalışma saatlerinin yeniden düzene sokulması önemli." ifadelerini kullandı.

Söz konusu öneri ülkede tartışılırken, Eğitim Bakanı Li Andersson, Başbakan Marin'e destek vererek, bu projenin önemli olduğu ve insanların verimini artıracağını savundu.

İsveç'te denenen sistem olumlu sonuç aldı

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, İsveç'te internet atama motoru Google ve internet alışveriş şirketi Amazon çalışanları üzerinde 18 ay haftada 4 gün mesai denendi.

Denemede, çalışanların hastalık iznine ayrılma oranı çok düşerken, ciroda artış sağlandı.

Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi
İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
01:12 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:10 Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika
01:08 Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Son Dakika
01:07 Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
01:06 Kamerun'un Uç Kuzey bölgesinde pazarcılara saldırı: 12 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:15:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]