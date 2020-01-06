Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi - Son Dakika

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, çalışanların ailelerine daha fazla zaman ayırabilmeleri için haftada 4 gün 6 saatlik mesailerden oluşan çalışma sistemi önerdi.

Yerel basındaki haberlerde, Başbakanı Sanna Marin'in çalışma sistemi önerisine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Bu öneriyle insanların sosyal hayata ayırdıkları zamanının artacağını belirten Sanna Marin, "Bence aileler kültür faaliyetlerine, sevdiklerine hobilerine daha fazla vakit ayırmayı hak ediyor. Bu amaçla Finlandiya'da çalışma saatlerinin yeniden düzene sokulması önemli." ifadelerini kullandı.

Söz konusu öneri ülkede tartışılırken, Eğitim Bakanı Li Andersson, Başbakan Marin'e destek vererek, bu projenin önemli olduğu ve insanların verimini artıracağını savundu.

İsveç'te denenen sistem olumlu sonuç aldı

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, İsveç'te internet atama motoru Google ve internet alışveriş şirketi Amazon çalışanları üzerinde 18 ay haftada 4 gün mesai denendi.

Denemede, çalışanların hastalık iznine ayrılma oranı çok düşerken, ciroda artış sağlandı.