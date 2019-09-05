Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da havuzda tesettür mayo yasağı kaldırıldı
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Finlandiya'da havuzda tesettür mayo yasağı kaldırıldı

3 saat önce

Finlandiya'da havuzda tesettür mayo giyme yasağı, "her türlü mayo yasağının cinsiyet ve din temelinde ayrımcılığa yol açacağı" sebebiyle kaldırıldı.

Finlandiya'da havuzda tesettür mayo yasağı kaldırıldı, System.String[]

Finlandiya'da havuzda tesettür mayo giyme yasağı, "her türlü mayo yasağının cinsiyet ve din temelinde ayrımcılığa yol açacağı" sebebiyle kaldırıldı.

Ayrımcılıkla mücadele konuları ile ilgilenen kamu başdenetçisi Kirsi Pimia, yayınladığı tavsiye kararında, halkın kullanımına açık havuzlarda Müslüman kadınların giydiği, vücudu örten mayolara izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Pimia, her türlü mayo yasağının cinsiyet ve din temelinde ayrımcılığa yol açacağını vurguladı.

Halkın kullanımına açık bazı havuzlarda tesettür mayo giyen kadınların girişlerine izin verilmediği yönünde aldığı şikayetleri değerlendiren Pimia, kararında şu ifadeleri kullandı:

"Ayrımcılık yasaları açısından bakıldığında, tüm yüzme havuzlarının tesettür mayo kullanımına izin vermemesini sorunlu buluyorum. Bazı Müslüman kadınlar burkini giyiyor ve bunun yasaklanması din ve cinsiyet temelinde ayrımcılığa sebep olabilir."

Pimia ayrıca, havuzlardaki duş alanlarının da toplumdaki tüm kesimler arasında eşitliği teşvik edecek şekilde düzenlenmesinin doğru olacağını ve bu noktada özürlülerin, hastaların ve cinsel tercihi farklı olanların da dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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