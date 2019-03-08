Son Dakika Haberleri: Finlandiya'da Hükümet İstifa Ediyor

Finlandiya'da Hükümet İstifa Ediyor

26 dakika önce

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, hükümetin bugün istifasını sunacağını açıkladı.

Finlandiya'da Hükümet İstifa Ediyor, System.String[]
Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, hükümetin bugün istifasını sunacağını açıkladı.

Finlandiya'da hayata geçirilemeyen eğitim-sağlık reformu çalışması bir hükümetin daha sonunu getirdi. Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, bugün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye saatiyle 12.00'de Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile bir araya geleceğini açıkladı. Başbakan Sipila, Cumhurbaşkanı Niinisto'ya hükümetin istifasını sunacağını duyurdu. Sipila, Türkiye saatiyle 12.45'te, Başbakanlık konutu Kesaranta'da tekrar basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. - HELSİNKİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Hükümet, Finlandiya, Politika
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