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Finlandiya'da hükümet kadınlara emanet

6 saat önce

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) liderliğine seçilen Sanna Marin ile birlikte Haziran ayında kurulan merkez-sol koalisyonunu oluşturan 5 partinin de genel başkanı kadın liderlerden oluşuyor.

Finlandiya'da hükümet kadınlara emanet, System.String[]

Finlandiya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) liderliğine seçilen Sanna Marin ile birlikte Haziran ayında kurulan merkez-sol koalisyonunu oluşturan 5 partinin de genel başkanı kadın liderlerden oluşuyor.

Finlandiya'da Antti Rinne'nin hem başbakanlık görevinden hem de Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifasının ardından Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sanna Marin, ülke tarihinin en genç Başbakanı oldu. 34 yaşındaki lider, hafta içi yemin ederek yeni görevine başlayacak. Ülkede Nisan ayında yapılan seçimin ardından birinci olan Sosyal Demokrat Parti  önderliğinde 5 partili bir koalisyon kurulmuştu. SDP Genel Başkanı Antti Rinne'nin istifası üzerine görevi Ulaştırma ve iletişim Bakanı Sanna Marin devraldı. SDP'nin başına da bir kadın liderin gelmesiyle birlikte, koalisyonu oluşturan partilerin hepsinin başında kadın liderler olmuş oldu. Koalisyonu oluşturan partilerin liderlerinin dördü 35 yaşının altında bulunuyor. Merkez Parti'nin lideri Katri Kulumni ve Sol İttifak'ın lideri Li Anderson 32 yaşında iken, Yeşil Birliği lideri Maria Ohisalo 34 yaşında. Koalisyonun beşinci üyesi İsveç Halk Partisi'nin lideri Anna-Maja Henriksson 55 yaşında bulunuyor.


Sosyal Demokrat Parti, Finlandiya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:56 Kaynak: DHA
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