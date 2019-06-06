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Finlandiya'da hükümet kuruldu

1 saat önce

Finlandiya'da seçimlerden yaklaşık iki ay sonra merkez sol partilerden oluşan bir koalisyon hükümeti kurulurken, seçimlerden ikinci çıkan aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi (Perussuomalaiset) hükümet dışında bırakıldı.

Finlandiya'da hükümet kuruldu, System.String[]
Finlandiya'da seçimlerden yaklaşık iki ay sonra merkez sol partilerden oluşan bir koalisyon hükümeti kurulurken, seçimlerden ikinci çıkan aşırı sağcı Gerçek Finler Partisi (Perussuomalaiset) hükümet dışında bırakıldı.
Finlandiya'da 14 Nisan'da yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yeni hükümet, bugün mecliste başbakanlığı onanan Sosyal Demokrat Partinin (SDP) Genel Başkanı Antti Rinne'nin, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye kabine listesini sunması ve Niinistö'nün de hükümetin resmen kurulduğunu teyit etmesiyle göreve başladı.
Seçimlerde yüzde 17,8 oy oranı ile birinci gelen SDP'nin Genel Başkanı Rinne'nin Başbakan olduğu koalisyon hükümetinde Merkez Parti, Yeşiller, Sol Birlik ve Finlandiya'nın İsveçli Halk Partisi yer aldı.
SDP'nin yabancı düşmanlığıyla bilinen ve seçimde ikinci gelen Gerçek Finler Partisi'ni "ciddi görüş ayrılıkları" nedeniyle hükümet görüşmeleri dışında bıraktığı belirtildi.
19 bakandan 11'inin kadın olduğu hükümette, Yeşiller'in Genel Başkanı Pekka Haavisto Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.
Göçmen ve mülteci konularında en etkili makam olan İçişleri Bakanlığı koltuğuna Yeşiller'den Maria Ohisalo otururken, SDP'den Ville Skinnari, Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı olarak atandı.
Skinnari, seçimlerde Türk adaylara destek vermesiyle, Türkiye ile ilişkilere sıcak bakmasıyla biliniyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Hükümet, Finlandiya, Güncel
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