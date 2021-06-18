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Finlandiya'da iklim protestosu: başkentin en işlek caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Finlandiya'da iklim protestosu: başkentin en işlek caddesi trafiğe kapatıldı

18.06.2021 15:37
Finlandiya'da iklim protestosu: başkentin en işlek caddesi trafiğe kapatıldı, System.String[]

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de en işlek caddeyi trafiğe kapatan protestocular, hükümetten iklim krizine karşı derhal harekete geçmesini talep etti.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de en işlek caddeyi trafiğe kapatan protestocular, hükümetten iklim krizine karşı derhal harekete geçmesini talep etti. Yaklaşık 150 protestocu caddeye çadır kurarken, Fin polisi "dağılın" uyarısında bulundu.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaklaşık 150 kişiden oluşan çevreci grup Elokapina üyeleri, kentin en işlek caddesi Mannerheimintie'yi çift yönde trafiğe kapatarak hükümetin çevre politikalarını protesto etti. Çevreciler, hükümetin çocuklarının hayatları ile kumar oynadığını belirterek derhal "çevresel acil durum" ilan edilmesini ve Başbakan Sanna Marin'in daha önce duyurduğu karbon salınımının 2035 yılında sıfıra ineceği taahhüdünü 10 yıl erkene çekmesini istedi.

Protestocular kapattıkları yola çadır da kurarken, olay yerine polis ekibi geldi. Helsinki Emniyeti Müdür Yardımcısı Heikki Kopperoinen yaptığı açıklamada, "Yolun kapatılmasının, şu an şehir merkezindeki trafiği ve toplum hayatını nasıl etkilediği hakkında durum değerlendirmesi yapıyoruz. Güvenlik güçleri olarak yapacak çok başka işlerimiz var. Eğer protestocular barışçıl şekilde dağılmazlarsa genel değerlendirmeden sonra müdahale edeceğiz" diye konuştu. - HELSİNKİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Finlandiya'da iklim protestosu: başkentin en işlek caddesi trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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