Finlandiya'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika
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Finlandiya'da ilk korona virüsü vakası

6 saat önce

Finlandiya'da Çin'den gelen bir turistte korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

Finlandiya'da ilk korona virüsü vakası, System.String[]

Finlandiya'da Çin'den gelen bir turistte korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, Finlandiya'ya da sıçradı. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Wuhan'dan gelen bir Çinli turistte korona virüsüne rastlandığını doğruladı. Hastanın Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland Merkez Hastanesi'nde tecrit altında tutulduğu, 15 kişinin daha korona virüsünden etkilenmiş olabileceği de belirtildi. - HELSİNKİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:39 Kaynak: İHA
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