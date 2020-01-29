Finlandiya'da ilk korona virüsü vakası - Son Dakika

Finlandiya'da ilk korona virüsü vakası
6 saat önce
Finlandiya'da Çin'den gelen bir turistte korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:39 Kaynak: İHA
Finlandiya'da Çin'den gelen bir turistte korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü, Finlandiya'ya da sıçradı. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü, Wuhan'dan gelen bir Çinli turistte korona virüsüne rastlandığını doğruladı. Hastanın Finlandiya'nın kuzeyindeki Lapland Merkez Hastanesi'nde tecrit altında tutulduğu, 15 kişinin daha korona virüsünden etkilenmiş olabileceği de belirtildi. - HELSİNKİ
Son Dakika Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi