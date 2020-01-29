Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika

Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

6 saat önce

Finlandiya'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandığı bildirildi.

Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü, System.String[]

Finlandiya'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, Vuhan'dan 5 gün önce ayrılan ve Finlandiya'ya gelen 32 yaşındaki Çinli bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Çinli kadının Rovaniemi şehrindeki hastanede tecrit altına alındığını belirten yetkililer, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Aralık, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı
Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 03:53:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Finlandiya'da ilk koronavirüs vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]