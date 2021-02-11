Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev çizimler büyük ilgi gördü - Son Dakika
BBC

Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev çizimler büyük ilgi gördü

11.02.2021 18:27
Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev çizimler büyük ilgi gördü, System.String[]

Finlandiya'da bir golf sahasında kar üzerine binlerce ayak iziyle yapılan dev geometrik şekiller büyük ilgi gördü.

Finlandiya'da bir golf sahasında kar üzerine binlerce ayak iziyle yapılan dev geometrik şekiller büyük ilgi gördü.

Bu çalışma, güneydeki Espoo kentinde amatör ressam Janne Pyykkö ile 11 gönüllünün eseri.

Pyykkö ve ekibi, bu eseri geçen hafta sonu iki günde ip ve kar ayakkabıları kullanarak yarattı.

Çaprazlama uzunluğu 160 metre olan eserin, Finlandiya'da bugüne dek karda yapılmış en büyük çizim olduğu tahmin ediliyor.





BBC'ye konuşan ve bir şirkette bilgi teknolojileri danışmanı olan Janne Pyykkö, Britanyalı kar ressamı Simon Beck'ten esinlendiğini söyledi ve "Daha önce küçük tasarımlar yapmıştım. Bir üst aşamaya geçip, eskisinden daha karmaşık bir şey yapmak istedim" dedi.

Tasarımı önce bilgisayar üzerine planlayan Pyykkö, daha sonra bunu sahada gerçekleştirmek üzere, Facebook'ta bir kar ayakkabısı etkinliği grubu ile irtibata geçti.





Başkent Helsinki yakınlarındaki karla kaplı Löfkulla golf sahasında bu tasarımı yaratacak gönüllülere tek tek çizimler verildi.

Karda iz bırakmak üzere ip ve 50x30 cm boyutlarında kar ayakkabıları kullanıldı.

Gruptan sadece iki kişiyle önceden tanıştığını, ve böyle bir grubu ilk kez organize ettiğini söyleyen Pyykkö, buna rağmen gönüllülerin tüm talimatları bir seferde eksiksiz yerine getirdiklerini belirtti.





Kardaki tasarımı tamamlamak üç saat sürdü.

Bu eserin bu kadar ilgi görmesi üzerine Pyykkö, yeni projeler üzerinde düşündüğünü ama bir sonraki çalışmanın daha küçük boyutlu olabileceğini söyledi.

Tüm fotoğrafların telif hakları saklıdır.

Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev çizimler büyük ilgi gördü
Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev çizimler büyük ilgi gördü
Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev çizimler büyük ilgi gördü
Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev çizimler büyük ilgi gördü

Finlandiya, Ressam, kar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya'da kar üzerinde binlerce ayak iziyle yapılan dev çizimler büyük ilgi gördü - Son Dakika Dünya

BBC

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