Finlandiya'da korona virüs vak'ası 109'a yükseldi - Son Dakika
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Finlandiya'da korona virüs vak'ası 109'a yükseldi

6 saat önce

Finlandiya Ulusal Halk Sağlık Enstitüsü, ülke genelinde korona virüsü vak'a sayısının 109'a yükseldiğini açıkladı.

Finlandiya'da korona virüs vak'ası 109'a yükseldi, System.String[]

Finlandiya Ulusal Halk Sağlık Enstitüsü, ülke genelinde korona virüsü vak'a sayısının 109'a yükseldiğini açıkladı.

Finlandiya'da korona virüsü (Covid-19) vak'a sayısı 109'a yükseldi. Helsinki Üniversite Hastanesi'nde görevli doktorda korona virüsü tespit edildiği açıklandı. Doktorla temasta bulunduğu düşünülen aralarında 15 doktor ve 13 hemşirenin bulunduğu 30 hastane çalışanı karantinaya alındı. Özellikle komşu ülke İsveç'te bir kişinin ölmesi ve Finlandiya genelinde vak'a sayısının bir günde yüze 60 artması üzerine hastalıkla mücadele için daha ileri seviyede önlemler alınması gerektiği belirtildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in koalisyon ortakları ile yaptığı toplantıda, hastalıkla mücadele için bir yasa üzerinde çalıştıklarını belirterek 500 kişiden fazla olabilecek toplantıların yasaklandığını, eğer mümkünse çalışanların belli bir süre uzaktan çalışması gerektiğini belirtti. Ayrıca korona virüs salgınının yoğun olduğu ülkelere seyahat eden sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere 1 hafta evde dinlenmeleri tavsiye edildi.

Seyahat taleplerin azalması ve etkinliklerin iptali sonrasında Finlandiya'nın ulusal hava yolu şirketi Finnair, içlerinde Roma, Milano, Stuttgart ve Venedik'in bulunduğu yaklaşık 3 bin 800 uçuşu iptal etti.

(Mehmet Yılmaz/İHA)

Finlandiya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
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