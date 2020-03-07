Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
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Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 19'a yükseldi

6 saat önce

Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 6 yeni vakayla 19'a yükseldi.

Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 19'a yükseldi, System.String[]

Finlandiya'da korona virüs vaka sayısı 6 yeni vakayla 19'a yükseldi.


Çin'de ortaya çıkan korona virüs, dünya ülkelerine yayılmaya devam ediyor. Finlandiya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki korona virüs vaka sayısı 6 yeni vaka tespit edilmesiyle 19'a yükseldi. Virüsün yeni tespit edildiği hastaların, İtalya seyahatinde bulunan kişiler ve bu kişilerle temas edenlerin olduğu belirtildi. Ayrıca yeni vakalardan 2'sinin Tampere şehrinde, diğerlerinin ise başkent Helsinki bölgesinde bulunduğu belirtilirken, hastaların karantina altında alındığı ifade edildi. - HELSİNKİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
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