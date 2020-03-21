Finlandiya'da korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika

Finlandiya'da korona virüsten ilk ölüm
6 saat önce
Ulusal Sağlık Enstitüsü, Finlandiya'da korona virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Ulusal Sağlık Enstitüsü, Finlandiya'da korona virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ölü sayıları artıyor. Ulusal Sağlık Enstitüsü (THL), Finlandiya'da hayatını kaybeden kişinin çok yaşlı ve başkent Helsinki'de yaşadığını duyurdu. Konu ile ilgili daha fazla bilgi verilmeyeceği bildirildi.
Finlandiya'da son bilgilere göre vaka sayısı ise 571'e yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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