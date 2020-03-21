Finlandiya'da korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika

Ulusal Sağlık Enstitüsü, Finlandiya'da korona virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ölü sayıları artıyor. Ulusal Sağlık Enstitüsü (THL), Finlandiya'da hayatını kaybeden kişinin çok yaşlı ve başkent Helsinki'de yaşadığını duyurdu. Konu ile ilgili daha fazla bilgi verilmeyeceği bildirildi.

Finlandiya'da son bilgilere göre vaka sayısı ise 571'e yükseldi.

(İHA)