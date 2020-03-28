Son Dakika › Dünya › Finlandiya'da koronavirüs: Başkent Helsinki'ye çıkan tüm yollara barikat kuruldu - Son Dakika Dünya
Finlandiya'da koronavirüs: Başkent Helsinki'ye çıkan tüm yollara barikat kuruldu
11 dakika önce
Finlandiya güvenlik güçleri, koronavirüsle mücadele kapsamında karantinaya alınan başkenti Helsinki istikametindeki tüm yollara barikatlar kurdu. Uygulama çerçevesinde kente giriş çıkışlar yasaklandı
Finaldiya'da polis ve asker, ülkenin diğer şehirlerinden başkent Helsinki istikametine çıkan yüm yolları barikatlarla kapattı.
Finlandiya Parlamentosu da koronavirüs tedbirleri kapsamında Helsinki'nin karantinaya alınmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:44
Son Dakika Özel hastanede "6 koronavirüs vakası var" iddiası pahalıya patladı 86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı