Finlandiya'da koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya Finlandiya'da koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika Dünya

Finlandiya'da koronavirüsten ilk ölüm

6 saat önce

Finlandiya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Finlandiya'da koronavirüsten ilk ölüm, System.String[]

Finlandiya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), ülkede koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. THL'den yapılan açıklamada, hasta mahremiyetini korumak adına kimliği, cinsiyeti ya da yaşına dair bir açıklama yapılmayacağını belirtilirken, bu vaka ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.Finlandiya'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 521 olarak açıklandı.


Koronavirüs, Finlandiya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:50 Kaynak: DHA

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