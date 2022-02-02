Finlandiya'da milletvekillerinin çoğu Rusya'nın büyüyen tehdit olduğuna inanıyor - Son Dakika

Finlandiya'da milletvekillerinin çoğunun Rusya'nın ülkeleri için büyüyen bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna inandığı belirtildi.

Finlandiya kamu yayın kuruluşu YLE'nin yaptığı ankette, görüşme yapılan 120 milletvekilinden 72'sinin Rusya tehdidinin son aylarda arttığı görüşünde olduğu kaydedildi.

Ulusal Koalisyon Partisi, Hıristiyan Demokratlar, Yeşiller ve İsveçli Halk Partisini temsil eden milletvekillerinin büyük çoğunluğu Rusya'nın artan güvenlik tehdidi oluşturduğuna inanıyor.

Merkez Parti, Sol Birlik ve Sosyal Demokrat Partisi'nin temsilcileri ise tehdidin artmadığını düşünüyor.

Gerçek Finler Partisi üyelerinin konuya ilişkin ayrışma yaşadığı belirtilirken, 13'ünün tehdidin arttığını ve 10'unun ise artmadığını düşündüğü aktarıldı.

Tehdidin arttığını belirten milletvekillerinin çoğu, bunun dolaylı biçimde, Avrupa'da yükselen tansiyonun bir sonucu olarak ortaya çıktığına inanıyor.

NATO üyesi olmayan Finlandiya'nın Rusya ile uzun kara sınırı bulunuyor.